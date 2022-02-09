Швеція припиняє тестування на COVID-19 на тлі зняття обмежень

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 56276 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 94008 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 102972 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 130796 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 137714 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 118014 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135457 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168046 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179642 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215707 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 215273 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 291391 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 78660 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 55830 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 75608 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 291389 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 215272 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 307204 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 425373 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 676212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 22313 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 75608 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103563 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140695 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165286 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Швеція припиняє тестування на COVID-19 на тлі зняття обмежень

Швеція припиняє тестування на COVID-19 на тлі зняття обмежень

Київ • УНН

 • 26448 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Швеція припинила широкомасштабне тестування на COVID-19 навіть серед людей з симптомами інфекції, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Видання зазначає, що цей крок відрізняє скандинавську країну від більшої частини Європи, але деякі експерти кажуть, що це може стати нормою, оскільки дороге тестування дає менше переваг з "Омікроном", що легко передається, але має м'якші симптоми, і на тлі того, як уряди починають розглядати можливість лікування COVID-19 як інших ендемічних захворювань.

"Ми досягли точки, коли вартість та актуальність тестування більше не виправдані. Якби ми провели широке тестування, адаптоване для всіх, хто має COVID-19, це означало б півмільярда крон на тиждень (близько 55 мільйонів доларів) і 2 мільярди на місяць (220 мільйонів доларів)", - заявила цього тижня голова Шведської агенції охорони громадського здоров'я Карін Тегмарк Візелл в ефірі національної телерадіокомпанії SVT.

У 2021 році тільки Стокгольм витратив на ПЛР-тести еквівалент понад 320 мільйонів доларів, і, за даними уряду, ці гроші краще було б витратити в іншому місці.

Починаючи з середи, тільки медичні працівники та працівники з догляду за літніми людьми, а також найбільш уразливі верстви населення матимуть право на безкоштовне ПЛР-тестування, якщо у них є симптоми, тоді як решту населення просто попросять залишатися вдома, якщо у них з'являться симптоми, які можуть бути пов'язані з COVID-19.

Тести на антиген легко доступні для покупки в супермаркетах та аптеках, але ці результати не повідомляються в органи охорони здоров'я. Приватні постачальники медичних послуг також можуть проводити тести та пропонувати сертифікати для міжнародних поїздок, але витрати не відшкодовуватимуться державою або медичною страховкою.

Зняття COVID-обмежень

Також у середу з опівночі країна скасувала обмеження на кількість людей, які можуть збиратися на заходах або в ресторанах, сертифікати про щеплення більше не потрібні, а скорочені години роботи для барів та закусочних були скасовані.

Оголошуючи про зняття обмежень минулого тижня, прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон заявила, що "пандемія не закінчилася, а вступила до абсолютно нової фази", і, хоча рівень зараження виріс, це не надто обтяжує лікарні.

Це відповідає тому, що відбувається в країнах Європи останнім часом, де влада послаблює COVID-обмеження, які були частими на континенті протягом останніх двох років, відзначає видання.

Доповнення

Упродовж більшої частини пандемії Швеція виділялася серед європейських країн своєю порівняно нейтральною реакцією. Вона ніколи не переходила на локдаун і не закривала підприємства, натомість значною мірою покладаючись на особисту відповідальність людей за боротьбу з інфекцією. Хоча смертність від коронавірусу була високою порівняно з іншими скандинавськими країнами, вона була нижчою, ніж у багатьох інших країнах Європи, де було введено локдауни, зауважує видання.

Високі показники вакцинації у Швеції вселяють оптимізм серед представників сфери охорони здоров'я, і ​​дослідження, проведене наприкінці 2020 року, опубліковане у вівторок, показало, що антитіла є у 85% перевірених.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70