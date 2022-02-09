Швеція припиняє тестування на COVID-19 на тлі зняття обмежень

Деталі

Видання зазначає, що цей крок відрізняє скандинавську країну від більшої частини Європи, але деякі експерти кажуть, що це може стати нормою, оскільки дороге тестування дає менше переваг з "Омікроном", що легко передається, але має м'якші симптоми, і на тлі того, як уряди починають розглядати можливість лікування COVID-19 як інших ендемічних захворювань.

"Ми досягли точки, коли вартість та актуальність тестування більше не виправдані. Якби ми провели широке тестування, адаптоване для всіх, хто має COVID-19, це означало б півмільярда крон на тиждень (близько 55 мільйонів доларів) і 2 мільярди на місяць (220 мільйонів доларів)", - заявила цього тижня голова Шведської агенції охорони громадського здоров'я Карін Тегмарк Візелл в ефірі національної телерадіокомпанії SVT.

У 2021 році тільки Стокгольм витратив на ПЛР-тести еквівалент понад 320 мільйонів доларів, і, за даними уряду, ці гроші краще було б витратити в іншому місці.

Починаючи з середи, тільки медичні працівники та працівники з догляду за літніми людьми, а також найбільш уразливі верстви населення матимуть право на безкоштовне ПЛР-тестування, якщо у них є симптоми, тоді як решту населення просто попросять залишатися вдома, якщо у них з'являться симптоми, які можуть бути пов'язані з COVID-19.

Тести на антиген легко доступні для покупки в супермаркетах та аптеках, але ці результати не повідомляються в органи охорони здоров'я. Приватні постачальники медичних послуг також можуть проводити тести та пропонувати сертифікати для міжнародних поїздок, але витрати не відшкодовуватимуться державою або медичною страховкою.

Зняття COVID-обмежень

Також у середу з опівночі країна скасувала обмеження на кількість людей, які можуть збиратися на заходах або в ресторанах, сертифікати про щеплення більше не потрібні, а скорочені години роботи для барів та закусочних були скасовані.

Оголошуючи про зняття обмежень минулого тижня, прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон заявила, що "пандемія не закінчилася, а вступила до абсолютно нової фази", і, хоча рівень зараження виріс, це не надто обтяжує лікарні.

Це відповідає тому, що відбувається в країнах Європи останнім часом, де влада послаблює COVID-обмеження, які були частими на континенті протягом останніх двох років, відзначає видання.

Доповнення

Упродовж більшої частини пандемії Швеція виділялася серед європейських країн своєю порівняно нейтральною реакцією. Вона ніколи не переходила на локдаун і не закривала підприємства, натомість значною мірою покладаючись на особисту відповідальність людей за боротьбу з інфекцією. Хоча смертність від коронавірусу була високою порівняно з іншими скандинавськими країнами, вона була нижчою, ніж у багатьох інших країнах Європи, де було введено локдауни, зауважує видання.

Високі показники вакцинації у Швеції вселяють оптимізм серед представників сфери охорони здоров'я, і ​​дослідження, проведене наприкінці 2020 року, опубліковане у вівторок, показало, що антитіла є у 85% перевірених.