У Швеції скасують майже усі COVID-обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уряд Швеції заявив, що 9 лютого у країні буде скасовано більшість обмежень, які ввели для стримання поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Настав час знову відкрити Швецію. Можна сказати, що рівень захворюваності ще деякий час залишатиметься високим, але найгірші наслідки пандемії позаду", — зазначила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.
Влада Швеції сподівається, що бустерна вакцинація населення зможе вутримати рівень госпіталізації під контролем.
За даними SVT, з 9 лютого скасують рекомендації носити маски у громадському транспорті за наявності великої кількості пасажирів, уникати великі масові заходи всередині приміщень та працювати дистанційно.
Однак будуть чинними рекомендації залишатися вдома та уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має схожі на COVID-19 симптоми.
Нагадаємо
Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19.
З 1 лютого у країні відкрили нічні клуби, бари, ресторани та скасували обмеження на кількість людей у приміщеннях.