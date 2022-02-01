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Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

Київ • УНН

 • 22256 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.

Деталі

З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.

Жителям Данії, які контактували з хворими на коронавірус, тепер не потрібно відбувати карантин.

Водночас, незважаючи на скасування карантинних правил, управління охорони здоров'я країни рекомендує носити захисні маски у медичних закладах, а громадянам із позитивним результатом COVID-тесту ізолюватися на чотири дні.

Також залишаються чинними обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.

Додамо

Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.

Нагадаємо

З 1 лютого у Фінляндії почнуть послаблювати обмеження, введені для стримання COVID-19. Протягом місяця їх усі планують зовсім скасувати.

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