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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Фінляндії скасують усі COVID-обмеження

У Фінляндії скасують усі COVID-обмеження

Київ • УНН

 • 19985 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. З 1 лютого у Фінляндії почнуть послаблювати обмеження, введені для стримання коронавірусу. Протягом місяця їх усі зовсім скасують. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.

Деталі

З 1 лютого ресторанам і кафе дозволять працювати до 21:00. Однак в барах, як і раніше, мають припиняти продавати алкоголь о 17:00, а зачиняти їх зобов'язані о 18:00.

Водночас у закладах від відвідувачів можуть і далі вимагати COVID-сертифікати. 

У регіоні Уусімаа зможуть відкрити громадські спортивні зали та басейни.

Також з  1 лютого скасують обмеження для пасажирів, які прибувають з країн Шенгенської зони та країн ЄС, які не входять у Шенгенську зону.

Нагадаємо

В Австрії 31 січня скасують обмеження на вихід із дому для нещеплених проти коронавірусу людей.

Уряд Кіпру схвалив рішення про скасування обмежень на в'їзд для вакцинованих проти коронавірусу туристів.

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