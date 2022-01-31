У Фінляндії скасують усі COVID-обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З 1 лютого у Фінляндії почнуть послаблювати обмеження, введені для стримання коронавірусу. Протягом місяця їх усі зовсім скасують. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.
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З 1 лютого ресторанам і кафе дозволять працювати до 21:00. Однак в барах, як і раніше, мають припиняти продавати алкоголь о 17:00, а зачиняти їх зобов'язані о 18:00.
Водночас у закладах від відвідувачів можуть і далі вимагати COVID-сертифікати.
У регіоні Уусімаа зможуть відкрити громадські спортивні зали та басейни.
Також з 1 лютого скасують обмеження для пасажирів, які прибувають з країн Шенгенської зони та країн ЄС, які не входять у Шенгенську зону.
Нагадаємо
В Австрії 31 січня скасують обмеження на вихід із дому для нещеплених проти коронавірусу людей.
Уряд Кіпру схвалив рішення про скасування обмежень на в'їзд для вакцинованих проти коронавірусу туристів.