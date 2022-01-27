В Австрії скасують карантин для невакцинованих проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Австрії 31 січня скасують обмеження на вихід із дому для нещеплених проти коронавірусу людей. Про це інформує УНН із посиланням на AP.
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За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, обмеження для невакцинованих у листопаді було введено для того, щоб уникнути перенавантаження відділеннь реанімації та інтенсивної терапії у COVID-лікарнях. На його думку, наразі такої загрози немає.
Водночас Нехаммер закликав людей, які досі не щепилися проти коронавірусу, якнайшвидше зробити це.
За офіційними даними, у країні вакциновано 75,4% населення.
Нагадаємо
1 лютого в Австрії вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для людей віком від 18 років.