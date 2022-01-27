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В Австрії скасують карантин для невакцинованих проти COVID-19

В Австрії скасують карантин для невакцинованих проти COVID-19

Київ • УНН

 • 26486 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. В Австрії 31 січня скасують обмеження на вихід із дому для нещеплених проти коронавірусу людей. Про це інформує УНН із посиланням на AP.

Деталі

За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, обмеження для невакцинованих у листопаді було введено для того, щоб уникнути перенавантаження відділеннь реанімації та інтенсивної терапії у COVID-лікарнях. На його думку, наразі такої загрози немає.

Водночас Нехаммер закликав людей, які досі не щепилися проти коронавірусу, якнайшвидше зробити це.

За офіційними даними, у країні вакциновано 75,4% населення.

Нагадаємо

1 лютого в Австрії вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для людей віком від 18 років.

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