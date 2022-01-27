В Австрии отменят карантин для невакцинированных от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Австрии 31 января отменят ограничение на выход из дома для непривитых от коронавируса людей. Об этом информирует УНН со ссылкой на AP.
Детали
По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, ограничения для невакцинированных ввели в ноябре для избежания перегрузки отделений реанимации и интенсивной терапии в COVID-больницах. По его мнению, сейчас такой угрозы нет.
В то же время Нехаммер призвал людей, которые до сих пор не привились от коронавируса, как можно быстрее сделать это.
По официальным данным, в стране вакцинировано 75,4% населения.
Напомним
1 февраля в Австрии вакцинация от COVID-19 станет обязательной для людей в возрасте от 18 лет.