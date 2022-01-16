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Австрія вводить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу з 1 лютого

Австрія вводить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу з 1 лютого

Київ • УНН

 • 29344 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Австрія зробить вакцинацію від коронавірусу обов’язковою з лютого, повідомили у неділю в уряді країни, пише УНН з посиланням на POLITICO Europe.

Деталі

Представляючи остаточний варіант проекту законодавства на пресконференції в неділю, канцлер Австрії Карл Нехаммер намагався запевнити австрійців у тому, що “йдеться не про битву між вакцинованими та нещепленими”, а, швидше, про те, щоб наголосити, що “вакцинація - найкраща гарантія того, що ми зможемо жити разом в умовах свободи".

Австрійський парламент у четвер ще має проголосувати нове законодавство щодо обов'язкової вакцинації, але очікується, що закон буде ухвалено.

Обов'язкова вакцинація, про яку вперше було оголошено в листопаді, застосовуватиметься до жителів Австрії у віці 18 років і старше, за винятком вагітних жінок та людей, які не можуть отримати вакцину за медичними показаннями. У попередньому проекті пропонувалося зробити вакцинацію обов’язковою з 14 років.

Закон набирає чинності 1 лютого, але перевірки правоохронців не будуть проводитись до 15 березня. Після цього нещепленим людям загрожує штраф від 600 до 3600 євро, повідомляє Der Standard.

Уряд країни планує встановити ще один крайній термін після березня і розіслати нагадування нещепленим, яким потім може загрожувати ще одна серія штрафів.

Усього за недотримання вимоги можна штрафувати до чотирьох разів на рік. Штраф буде знято, якщо громадянина буде вакциновано протягом двох тижнів після отримання повідомлення про штраф.

Доповнення

Близько 73,5% австрійців повністю вакциновані, що трохи вище за середній показник по ЄС.

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