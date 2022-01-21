На Кіпрі скасують COVID-обмеження для вакцинованих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Уряд Кіпру схвалив рішення про скасування обмежень на в'їзд для вакцинованих проти коронавірусу туристів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Cyprus Mail.
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З 1 березня 2022 року уряд Кіпру розділить країни світу на три категорії: "зелена", "червона" та "сіра".
Туристи, які повністю щепилися проти коронавірусу або одужали від нього, зможуть відвідати Кіпр, незважаючи на те, до якої епідеміологічної категорії входить їхня країна. Перед в'їздом вони мають показати сертифікати з даними про вакцинацію чи одужання.
Кіпр визнає майже усі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light та Novavax.
Термін дії сертифікатів про вакцинацію становитиме 9 місяців як після другої дози, так і після бустерної. Сертифікат про одужання діятиме 180 днів.
Невакциновані туристи із "зелених" країн зможуть потрапити на Кіпр, надавши негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду, або тест на антиген за 24 години до прибуття. Невакциновані мандрівники з "червоних" країн здаватимуть тест двічі — до в’їзду та після.
Як зазначили, із "сірих" країн буде дозволено в'їзд лише громадянам Кіпру та членам їхніх сімей, людям, які законно проживають на Кіпрі або мають право на в'їзд до республіки відповідно до Віденської конвенції.
Окрім того, з 24 січня на Кіпрі скоротять термін ізоляції для людей, які контактували із хворим на COVID-19, з 14 до 10 днів. Вакцинованих зовсім звільнять від неї.
Нагадаємо
Із 4 до 15 січня 2022 року іноземні туристи для в'їзду на Кіпр мали здавати три тести на коронавірус.