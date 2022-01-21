На Кипре отменят COVID-ограничения для вакцинированных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Правительство Кипра одобрило решение об отмене ограничений на въезд для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cyprus Mail.
Детали
С 1 марта 2022 года правительство Кипра разделит страны мира на три категории: "зеленая", "красная" и "серая".
Туристы, которые полностью привились от коронавируса или выздоровели от него, смогут посетить Кипр, несмотря на то, в какую эпидемиологическую категорию входит их страна. Перед въездом они должны показать сертификаты с данными о вакцинации или выздоровлении.
Кипр признает почти все вакцины: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light и Novavax.
Срок действия сертификатов о вакцинации будет составлять 9 месяцев как после второй дозы, так и после бустерной. Сертификат выздоровления будет действовать 180 дней.
Невакцинированные туристы из "зеленых" стран смогут попасть на Кипр, предоставив отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 24 часа до прибытия. Невакцинированные путешественники из "красных" стран будут сдавать тест дважды — до въезда и после.
Как отметили, из "серых" стран будет разрешен въезд только гражданам Кипра и членам их семей, а также людям, которые законно проживают на Кипре или имеют право на въезд в республику в соответствии с Венской конвенцией.
Кроме того, с 24 января на Кипре сократят срок изоляции для людей, контактировавших с больным COVID-19, с 14 до 10 дней. Вакцинированных совсем освободят от нее.
Напомним
С 4 по 15 января 2022 года иностранные туристы для въезда на Кипр должны были сдавать три теста на коронавирус.