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15 марта, 19:03 • 102577 просмотра

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15 марта, 13:44 • 133958 просмотра

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Актуальное
Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения

Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения

Киев • УНН

 • 22252 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Дания стала первой страной Европейского Союза, в которой отменили все ограничения, введенные для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

С 1 февраля в стране откроют ночные клубы, бары и рестораны. Ограничение на количество людей в помещениях будет отменено.

Жителям Дании, которые контактировали с больными коронавирусом, теперь не нужно отбывать карантин.

В то же время, несмотря на отмену карантинных правил, управление здравоохранения страны рекомендует носить защитные маски в медицинских учреждениях, а гражданам с положительным результатом COVID теста изолироваться на четыре дня.

Также остаются действующими ограничения для непривитых туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Они должны сдавать ПЦР-тест или тест на антиген после въезда (в течение 24 часов) и уйти на самоизоляцию.

Добавим

Более 60% жителей Дании привились от COVID-19 третьей дозой вакцины. Власть считает, что примерно 80% населения страны защищены от тяжелого течения коронавируса.

Напомним

С 1 февраля в Финляндии начнут ослаблять ограничения, введенные для сдерживания COVID-19. В течение месяца их все планируют совсем отменить.

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