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В Швеции отменят почти все COVID-ограничения

В Швеции отменят почти все COVID-ограничения

Киев • УНН

 • 17706 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правительство Швеции заявило, что 9 февраля в стране будет отменено большинство ограничений, которые ввели для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Пора вновь открыть Швецию. Можно сказать, что уровень заболеваемости еще некоторое время будет оставаться высоким, но худшие последствия пандемии позади", - отметила премьер-министр Магдалена Андерссон.

Власти Швеции надеются, что бустерная вакцинация населения сможет удержать уровень госпитализации под контролем.

По данным SVT, с 9 февраля отменят рекомендации носить маски в общественном транспорте при наличии большого количества пассажиров, избегать больших массовых мероприятий внутри помещений и работать дистанционно.

Однако будут действовать рекомендации оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если у человека есть похожие на COVID-19 симптомы.

Напомним

Дания стала первой страной Европейского Союза, где отменили все ограничения, введенные для сдерживания распространения COVID-19.

С 1 февраля в стране открыли ночные клубы, бары, рестораны и отменили ограничения на количество людей в помещениях.

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