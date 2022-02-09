Швеция прекращает тестирование на COVID-19 на фоне снятия ограничений

Детали

Издание отмечает, что этот шаг отличает скандинавскую страну от большей части Европы, но некоторые эксперты говорят, что это может стать нормой, поскольку дорогое тестирование дает меньше преимуществ с "Омикроном", что легко передается, но имеет более мягкие симптомы, и на фоне того, как правительства начинают рассматривать возможность лечения COVID-19 как других эндемических заболеваний.

"Мы достигли точки, когда стоимость и актуальность тестирования больше не оправданы. Если бы мы провели широкое тестирование, адаптированное для всех, кто имеет COVID-19, это означало бы полмиллиарда крон в неделю (около 55 миллионов долларов) и 2 миллиарда в месяц (220 миллионов долларов)", - заявила на этой неделе глава Шведского агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Визелл в эфире национальной телерадиокомпании SVT.

В 2021 году только Стокгольм потратил на ПЦР-тесты эквивалент свыше 320 миллионов долларов, и, по данным правительства, эти деньги лучше было бы потратить в другом месте.

Начиная со среды, только медицинские работники и работники по уходу за пожилыми людьми, а также наиболее уязвимые слои населения будут иметь право на бесплатное ПЦР-тестирование, если у них есть симптомы, тогда как остальную часть населения просто попросят оставаться дома, если у них появятся симптомы, которые могут быть связаны с COVID-19.

Тесты на антиген легко доступны для покупки в супермаркетах и аптеках, но эти результаты не сообщаются в органы здравоохранения. Частные поставщики медицинских услуг также могут проводить тесты и предлагать сертификаты для международных поездок, но расходы не будут возмещаться государством или медицинской страховкой.

Снятие COVID-ограничений

Также в среду с полуночи страна отменила ограничения на количество людей, которые могут собираться на мероприятиях или в ресторанах, сертификаты о прививках больше не нужны, а сокращенные часы работы для баров и закусочных были отменены.

Объявляя о снятии ограничений на прошлой неделе, премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что "пандемия не закончилась, а вступила в совершенно новую фазу", и, хотя уровень заражения вырос, это не слишком обременяет больницы.

Это соответствует тому, что происходит в странах Европы в последнее время, где власти ослабляют COVID-ограничения, которые были частыми на континенте в течение последних двух лет, отмечает издание.

Дополнение

На протяжении большей части пандемии Швеция выделялась среди европейских стран своей сравнительно нейтральной реакцией. Она никогда не переходила на локдаун и не закрывала предприятия, в значительной степени полагаясь на личную ответственность людей за борьбу с инфекцией. Хотя смертность от коронавируса была высокой по сравнению с другими скандинавскими странами, она была ниже, чем во многих других странах Европы, где было введено локдауны, замечает издание.

Высокие показатели вакцинации в Швеции внушают оптимизм представителям сферы здравоохранения, и исследование, проведенное в конце 2020 года, опубликованное во вторник, показало, что антитела имеются у 85% проверенных.