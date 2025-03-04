Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"
Киев • УНН
Чехия прекратила поставки российской нефти южной веткой нефтепровода "Дружба". Страна имеет 90-дневный запас нефти и готова полностью перейти на альтернативный нефтепровод TAL.
Чехия прекратила поставки российской нефти южной веткой нефтепровода "Дружба". Об этом говорится на сайте чешской государственной нефтетранспортной компании MERO СR, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что на данный момент существенных ограничений на поставки нефти на НПЗ Чехии нет.
Благодаря государственным материальным резервам возможно заполнение краткосрочной нехватки нефти и нефтепродуктов на срок до 90 дней
В компании также отметили, что MERO СR уже полностью технически готова к запуску проекта TAL-PLUS.
"Благодаря этому мощность нефтепровода TAL возросла до такого уровня, что полностью покрывает потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов Чехии. ... В случае возникновения чрезвычайной ситуации уже сейчас можно использовать нефтепроводы TAL и IKL как полноценную альтернативу нефтепроводу "Дружба", - резюмировали в компании.
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Данные Центра исследований энергетики подтверждают эту информацию.
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