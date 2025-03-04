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Чехія припинила постачання російської нафти трубопроводом “Дружба”

Київ • УНН

 • 64261 перегляди

Чехія припинила поставки російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Країна має 90-денний резерв нафти та готова повністю перейти на альтернативний нафтопровід TAL.

Чехія припинила постачання російської нафти трубопроводом “Дружба”

Чехія припинила поставки російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Про це йдеться на сайті чеської державної нафтотранспортної компанії MERO СR, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що на даний момент суттєвих обмежень на постачання нафти на НПЗ Чехії немає.

Завдяки державним матеріальним резервам можливе заповнення короткочасної нестачі нафти та нафтопродуктів на термін до 90 днів

- йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що MERO СR вже повністю технічно готова до запуску проекту TAL-PLUS.

"Завдяки цьому потужність нафтопроводу TAL зросла до такого рівня, що повністю покриває споживання обох нафтопереробних заводів Чехії. ... У разі виникнення надзвичайної ситуації вже зараз можна використовувати нафтопроводи TAL та IKL як повноцінну альтернативу нафтопроводу "Дружба", - резюмували у компанії.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України. Дані Центру досліджень енергетики підтверджують цю інформацію.

Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні04.03.25, 06:34 • 102753 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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