Чехія припинила постачання російської нафти трубопроводом “Дружба”

Чехія припинила поставки російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Про це йдеться на сайті чеської державної нафтотранспортної компанії MERO СR, повідомляє УНН.

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Зазначається, що на даний момент суттєвих обмежень на постачання нафти на НПЗ Чехії немає.

Завдяки державним матеріальним резервам можливе заповнення короткочасної нестачі нафти та нафтопродуктів на термін до 90 днів - йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що MERO СR вже повністю технічно готова до запуску проекту TAL-PLUS.

"Завдяки цьому потужність нафтопроводу TAL зросла до такого рівня, що повністю покриває споживання обох нафтопереробних заводів Чехії. ... У разі виникнення надзвичайної ситуації вже зараз можна використовувати нафтопроводи TAL та IKL як повноцінну альтернативу нафтопроводу "Дружба", - резюмували у компанії.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України. Дані Центру досліджень енергетики підтверджують цю інформацію.

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