Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Ціни на нафту продовжили падати у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 54 центи (0,75%) і до 01:49 за Гринвічем торгувалися на рівні 71,08 долара за барель.

Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 36 центів (0,53%), до 68,01 долара за барель.

Аналітики пов'язують зниження цін на нафту з припиненням всієї військової допомоги США Україні, підтверджене офіційним представником Білого дому в понеділок.

Ринок розглядає розрив між Білим домом і Україною як ознаку потенційного послаблення конфлікту (між США та рф- ред.), що може призвести до пом’якшення санкцій проти росії та повернення на ринок більшої пропозиції нафти