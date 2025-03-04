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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37672 перегляди

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Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 102753 перегляди

Нафта Brent і WTI подешевшали на 0,75% і 0,53% відповідно після заяви Білого дому про припинення допомоги Україні. Аналітики пов'язують це з можливим пом'якшенням санкцій проти рф та збільшенням пропозиції нафти на ринку.

Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Ціни на нафту продовжили падати у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні.  Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 54 центи (0,75%) і до 01:49 за Гринвічем торгувалися на рівні 71,08 долара за барель.

Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 36 центів (0,53%), до 68,01 долара за барель.

Аналітики пов'язують зниження цін на нафту з припиненням всієї військової допомоги США Україні, підтверджене офіційним представником Білого дому в понеділок.

Ринок розглядає розрив між Білим домом і Україною як ознаку потенційного послаблення конфлікту (між США та рф- ред.), що може призвести до пом’якшення санкцій проти росії та повернення на ринок більшої пропозиції нафти

- йдеться у статті.

Видання також додає, що пауза у військовій допомозі США Україні послідувала за повідомленням про те, що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можна було б пом’якшити для офіційних осіб США, щоб обговорити їх з представниками росії найближчими днями в рамках переговорів з москвою.

Нагадаємо

Наприкінці лютого ціни на нафту знизилися через побоювання щодо глобального економічного зростання, попиту на паливо та тарифних загроз з боку США. Це призвело до першого місячного падіння цін з листопада.

Трамп заявив, що Європа витратила більше коштів на купівлю нафти та газу рф, ніж на захист України03.03.25, 21:07 • 41859 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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