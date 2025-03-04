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Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 102751 просмотра

Нефть Brent и WTI подешевели на 0,75% и 0,53% соответственно после заявления Белого дома о прекращении помощи Украине. Аналитики связывают это с возможным смягчением санкций против РФ и увеличением предложения нефти на рынке.

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть продолжили падать во вторник после того, как президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине.  Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 54 цента (0,75%) и до 01:49 по Гринвичу торговались на уровне 71,08 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 36 центов (0,53%), до 68,01 доллара за баррель.

Аналитики связывают снижение цен на нефть с прекращением всей военной помощи США Украине, подтвержденным официальным представителем Белого дома в понедельник.

Рынок рассматривает разрыв между Белым домом и Украиной как признак потенциального ослабления конфликта (между США и рф - ред.), что может привести к смягчению санкций против россии и возвращению на рынок большего предложения нефти

- говорится в статье.

Издание также добавляет, что пауза в военной помощи США Украине последовала за сообщением о том, что Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов составить список санкций, которые можно было бы смягчить для официальных лиц США, чтобы обсудить их с представителями россии в ближайшие дни в рамках переговоров с москвой.

Напомним

В конце февраля цены на нефть снизились из-за опасений по поводу глобального экономического роста, спроса на топливо и тарифных угроз со стороны США. Это привело к первому месячному падению цен с ноября.

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины03.03.25, 21:07 • 41853 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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