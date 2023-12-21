Чехия объявила субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в Карловом университете

Правительство Чехии объявило субботу, 23 декабря, днем национального траура по жертвам трагедии на факультете искусств в Праге. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала на брифинге после внеочередного заседания правительства, пишет novinky.cz, передает УНН.

Детали

В субботу в полдень будут звонить в колокола и почтят жертв стрельбы минутой молчания.

Правительство приняло постановление, в котором выражает глубокие соболезнования семьям погибших, и мы также почтили память погибших минутой молчания в начале правительства сказал Фиала после заседания правительства.

Фиола призвал всех граждан Чешской Республики почтить память погибших минутой молчания в день национальной скорби в 12 часов дня. На государственных зданиях будет приспущен чешский флаг.

На внеочередном заседании правительства присутствовал президент Петр Павел, который прервал свой зарубежный визит во Францию и вернулся в Чехию из-за стрельбы на философском факультете в Праге.

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На пресс-конференции президент Чехии призвал всех не злоупотреблять инцидентом по политическим мотивам, нападений на полицию или распространения дезинформации.

Нам нужны прежде всего набожность, сдержанность и сплоченность. И сдержанность позволит нам детально исследовать все в деталях. В то же время нам нужно найти разумное решение в этой ситуации, как предотвратить подобные ситуации в будущем, если это вообще возможно сказал Петр Павел.

Премьер-министр Фиала уже перед заседанием правительства объявил, что это был не международный терроризм или акт организованной группы, а "беспрецедентный акт вооруженного нападения одиночки". Он заверил граждан, что им больше ничего не угрожает.

Дополнение

Стрельба в университете в центре Праги является одним из самых трагических событий в современной истории Чехии. Стрелок убил четырнадцать человек и ранил еще 25, десять из которых находятся в тяжелом состоянии. Очевидно, сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

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