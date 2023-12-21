Чехия объявила субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в Карловом университете
Чешская Республика объявила 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Карловом университете, национальные мероприятия включают минуту молчания и приспускание флагов.
Атака БПЛА на Киев: количество пострадавших увеличилось до двух
В результате атаки российского беспилотника на Киев два человека получили ранения; убытки включают пожар в многоэтажке и выбитые окна, сейчас идет оценка жертв и подготовка документов для правоохранительных органов.
В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО
Взрывы произошли в Хмельницкой области на фоне активных действий противовоздушной обороны; жителей призывают оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся воздушной тревогой.
В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области
Министерство обороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника над Курской областью.
Один раненый в Киеве в результате атаки российских БПЛА
Атака российского беспилотников на Киев привела к по меньшей мере одному ранению и пожару в многоэтажном доме. В КГГА сообщили о продолжающихся воздушных атаках и обломках в нескольких районах города.
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе
Киевская городская военная администрация обнародовала фотографии жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки российского беспилотника; после инцидента, произошедшего 22 декабря, продолжаются спасательные работы.
Как теща президента "Энергоатома" купила дом стоимостью почти в 7 млн грн - расследование "Схемы"
Теща народного депутата Петра Котина, не имея видимых доходов, во время войны приобрела дом под Киевом за почти 7 миллионов гривен, показало расследование проекта Радио Свобода "Схемы". Котин заявил, что ее покупка была профинансирована за счет семейных сбережений, наличных от родственников и ожидаемой продажи имущества.
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два коротких списка Оскара-2024
"20 дней в Мариуполе", украинский документальный фильм Мстислава Чернова, вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".
В Киеве возможно попадание в жилой дом в Соломенском районе - Кличко
Жилой дом в Соломенском районе Киева, возможно, пострадал от обломков беспилотника, аварийные службы уже выехали на место; мэр Кличко и чиновник Сергей Попко выясняют подробности.
В МИД Узбекистана "глубоко озабочены" предложением Прилепина присоединить к россии страны, откуда "едут гастарбайтеры"
Узбекистан вызвал российского посла после того, как российский политик Захар Прилепин предложил аннексировать такие территории, как Узбекистан. Узбеки выразили глубокую озабоченность, назвав идею Прилепина не соответствующей стратегическому партнерству между странами.