В Праге произошла стрельба в школе: есть погибшие и пострадавшие

В столице Чехии произошла стрельба в школе, есть погибшие и пострадавшие, передает УНН со ссылкой на сообщение чешской полиции.

Детали

Стрельба произошла в школе в центре Праги.

"По предварительной информации можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие", - сообщает чешская полиция в Х.

Правоохранители также призвали граждан не находиться в непосредственной близости места событий и не выходить из дома.

"... вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыты", - добавили в чешской полиции.