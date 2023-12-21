В Праге произошла стрельба в школе: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
Стрельба произошла в школе в самом центре Праги. Полиция, предварительно, сообщает о погибших и раненых.
В столице Чехии произошла стрельба в школе, есть погибшие и пострадавшие, передает УНН со ссылкой на сообщение чешской полиции.
Детали
Стрельба произошла в школе в центре Праги.
"По предварительной информации можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие", - сообщает чешская полиция в Х.
Правоохранители также призвали граждан не находиться в непосредственной близости места событий и не выходить из дома.
"... вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыты", - добавили в чешской полиции.
В Праге произошла стрельба в школе: есть погибшие и пострадавшие
Стрельба произошла в школе в самом центре Праги. Полиция, предварительно, сообщает о погибших и раненых.
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