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Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 18:29  •  11756 просмотра

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По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев среди жертв стрельбы в Праге нет.

Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации чешской полиции, по состоянию на сейчас, украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге", - сообщил Николенко.

Напомним,

Полиция Чехии сегодня сообщила, что стрельба произошла в центре Праги. По предварительной информации на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие. 

Впоследствии злоумышленник был обезврежен правоохранителями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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