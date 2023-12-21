Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД
Киев • УНН
По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев среди жертв стрельбы в Праге нет.
Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По информации чешской полиции, по состоянию на сейчас, украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге", - сообщил Николенко.
Напомним,
Полиция Чехии сегодня сообщила, что стрельба произошла в центре Праги. По предварительной информации на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Впоследствии злоумышленник был обезврежен правоохранителями.
Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД
По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев среди жертв стрельбы в Праге нет.
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