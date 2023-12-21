Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД

Украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации чешской полиции, по состоянию на сейчас, украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге", - сообщил Николенко.

Напомним,

Полиция Чехии сегодня сообщила, что стрельба произошла в центре Праги. По предварительной информации на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии злоумышленник был обезврежен правоохранителями.