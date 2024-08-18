Сильные дожди накрыли в эти выходные альпийские регионы Австрии, что нанесло серьезный ущерб и нарушило автомобильное и железнодорожное сообщение. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в субботу в некоторых районах австрийской столицы выпало рекордное количество осадков. В частности, в одном из районов Вены - Деблинге, зафиксированы объемы осадков в количестве 110 литров на квадратный метр.

По словам венского метеоролога Кевина Хебенштрайта, это является рекордом для августовских осадков в городе. В частности данные метеорологической компании UBIMET свидетельствуют, что в субботу всего за один час в Вене выпала значительная часть среднестатистической летней нормы осадков.

В среднем в августе выпадают 68 литров дождя на квадратный метр, а исторический рекорд, зафиксированный 15 мая 1885 года, составляет 139 литров.

Также высокий уровень осадков зафиксировали на горнолыжном курорте Санкт-Антон.

Дополнение

В целом пожарно-спасательная служба и другие службы чрезвычайных ситуаций осуществили более 450 выездов, поскольку ливни вызвали хаос на дорогах и нарушили работу железнодорожного транспорта.

Во многих случаях службам пришлось выкачивать воду из цокольных этажей и освобождать людей из лифтов, которые застряли из-за подтопления и перебоев с электроснабжением.

Из-за грозы временно останавливал работу аэропорт, рейсы прибывали и отправлялись с опозданием на несколько часов, а один рейс отменили.

Подтопления на отдельных участках и повреждения электролиний повлияли на маршруты пригородных электричек.

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