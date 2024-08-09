Дожди и наводнения в Китае в июле привели к удвоению ущерба от стихийных бедствий

Экстремальные ливни и сильные наводнения в Китае привели к почти удвоению экономического ущерба от стихийных бедствий в июле по сравнению с прошлым годом, сообщило правительство. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что в прошлом месяце Китай понес 10,1 млрд долларов экономического ущерба от стихийных бедствий, и это самая большая сумма убытков за июль с 2021 года. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 88% этих убытков были вызваны сильными дождями, наводнениями или их последствиями.

По данным министерства, в течение месяца от стихийных бедствий пострадали почти 26,4 миллиона человек по всему Китаю, 328 из них погибли или пропали без вести.

В течение месяца 1,1 миллиона человек были переселены, 12 тыс. домов обвалились и еще 157 тыс. были повреждены. Пострадало также около 2,42 миллиона гектаров посевных площадей.

Чрезвычайно сильные ливни залили огромные территории, такие как бассейн рек Сычуань, Желтая река, Хуай и части Северо-Китайской равнины, побив рекорды количества осадков на 33 метеостанциях в провинциях Хэнань, Хунань и Шаньдун.

Разливы крупных рек, которые медленно отступали после паводков, также усугубили последствия дождей, сообщает министерство.

В центральной провинции Хэнань, одной из основных зон выращивания коммерческих сельскохозяйственных культур, пострадало более 1,13 миллиона гектаров, часть урожая с подтопленных полей была потеряна.

Напомним

В июле в провинции Хунань на юге Китая проливной дождь и наводнение после тайфуна "Гэми" привели к гибели 4 человек. Тысячи жителей эвакуированы, затоплены значительные участки посевных земель.

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