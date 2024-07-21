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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 человек погибли в результате наводнения в Китае

20 человек погибли в результате наводнения в Китае

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 05:05  •  2658 просмотра

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В результате сильных дождей и внезапных наводнений в Китае погибли по меньшей мере 20 человек. В провинции Шэньси 12 человек погибли из-за обвала моста, около 30 считаются пропавшими без вести после того, как автомобили оказались в реке.

После недели сильных дождей в Китае по меньшей мере 20 человек погибли в результате внезапных наводнений на севере и юго-западе страны, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, передает УНН.

Детали

В провинции Шэньси количество погибших в результате обвала моста в городе Шанлуо в пятницу вечером возросло до двенадцати.

Кроме того, около 30 считаются пропавшими без вести после того, как десяток автомобилей оказались в наводнении реки во время обвала моста.

Президент Си Цзиньпин говорит, что все спасательные силы должны быть задействованы для поиска выживших.

Канада утверждает, что Китай создал тайную полицию в разных странах для слежки за диаспорой - СМИ14 июля 2024, 08:38 • 24481 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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