20 человек погибли в результате наводнения в Китае
Киев • УНН
В результате сильных дождей и внезапных наводнений в Китае погибли по меньшей мере 20 человек. В провинции Шэньси 12 человек погибли из-за обвала моста, около 30 считаются пропавшими без вести после того, как автомобили оказались в реке.
После недели сильных дождей в Китае по меньшей мере 20 человек погибли в результате внезапных наводнений на севере и юго-западе страны, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, передает УНН.
Детали
В провинции Шэньси количество погибших в результате обвала моста в городе Шанлуо в пятницу вечером возросло до двенадцати.
Кроме того, около 30 считаются пропавшими без вести после того, как десяток автомобилей оказались в наводнении реки во время обвала моста.
Президент Си Цзиньпин говорит, что все спасательные силы должны быть задействованы для поиска выживших.
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