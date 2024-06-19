Аварийная ситуация в сетях НЭК "Укрэнерго" вызвала временное отключение электроэнергии для части жителей Сум, но энергетики работают над решением проблемы и восстановлением электроснабжения в соответствии с графиками отключений.
Аварийная ситуация вызвала временное отключение электроэнергии для части жителей Сум, сообщили в Сумыоблэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы! Вскоре ситуация будет урегулирована и распределение электроэнергии будет продолжено по графикам почасовых отключений", - указали в компании.
Враг ночью атаковал объект энергетики, графики отключений сегодня целые сутки - Минэнерго19 июня 2024, 07:12 • 16419 просмотров