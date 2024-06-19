Аварийная ситуация вызвала временное отключение электроэнергии для части жителей Сум, сообщили в Сумыоблэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы! Вскоре ситуация будет урегулирована и распределение электроэнергии будет продолжено по графикам почасовых отключений", - указали в компании.

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