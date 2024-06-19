Частина Сум залишилася без світла через аварію
Київ • УНН
Аварійна ситуація в мережах НЕК "Укренерго" спричинила тимчасове відключення електроенергії для частини мешканців Сум, але енергетики працюють над вирішенням проблеми та відновленням електропостачання відповідно до графіків відключень.
Аварійна ситуація спричинила тимчасове відключення електроенергії для частини жителів Сум, повідомили у Сумиобленерго у середу, пише УНН.
Деталі
"Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над вирішенням проблеми! Незабаром ситуація буде врегульована і розподіл електроенергії буде продовжено за графіками погодинних відключень", - вказали у компанії.
Ворог уночі атакував об'єкт енергетики, графіки відключень сьогодні цілу добу - Міненерго19.06.24, 10:12 • 25965 переглядiв