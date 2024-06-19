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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4186 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Частина Сум залишилася без світла через аварію

Київ • УНН

 • 15586 перегляди

Аварійна ситуація в мережах НЕК "Укренерго" спричинила тимчасове відключення електроенергії для частини мешканців Сум, але енергетики працюють над вирішенням проблеми та відновленням електропостачання відповідно до графіків відключень.

Частина Сум залишилася без світла через аварію

Аварійна ситуація спричинила тимчасове відключення електроенергії для частини жителів Сум, повідомили у Сумиобленерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над вирішенням проблеми! Незабаром ситуація буде врегульована і розподіл електроенергії буде продовжено за графіками погодинних відключень", - вказали у компанії.

Ворог уночі атакував об'єкт енергетики, графіки відключень сьогодні цілу добу - Міненерго19.06.24, 10:12 • 25965 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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