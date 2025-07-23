Часть Николаева осталась без света, причину выясняют
Киев • УНН
В ряде районов Николаева пропал свет. Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что причины выясняются, держится связь с облэнерго.
В ряде районов Николаева пропал свет, причину - выясняют. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
... в некоторых районах города сейчас отсутствует электроэнергия. Мы выясняем причину и держим связь с облэнерго
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