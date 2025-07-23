Частина Миколаєва залишилась без світла, причину з'ясовують
Київ • УНН
У низці районів Миколаєва зникло світло. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що причини з'ясовуються, тримається зв'язок з обленерго.
У низці районів Миколаєва зникло світло, причину - з'ясовують. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
... у деяких районах міста зараз відсутня електроенергія. Ми з’ясовуємо причину і тримаємо зв’язок з обленерго
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