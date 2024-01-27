Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода

Из-за повреждения магистрального трубопровода тепловых сетей АО "Криворожская теплоцентраль" в Покровском районе Кривого Рога на два дня ограничено теплоснабжение. Об этом сообщает АО "Криворожская теплоцентраль", передает УНН.

Детали

На магистральном трубопроводе тепловых сетей АО "Криворожская теплоцентраль" в Покровском районе возникло повреждение, которое требует немедленного устранения - говорится в заметке.

В теплосетях добавляют, что из-за повреждения на тепловых сетях услуга по поставке тепловой энергии временно будет ограничена с 27 по 29 января на объектах, расположенных на отрезке от ул. Военного тыла (бывшая ул. Уфимская) и до 44-го квартала включительно.

Специалисты АО "Криворожская теплоцентраль" прикладывают максимум усилий, чтобы уже 29 января возобновить услугу по поставке тепловой энергии - добавили в компании.

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Дополнение

Также в связи со сложной ситуацией с теплоснабжением в Кривом Роге, вызванной рядом объективных причин, а также агрессией и полномасштабной войной с РФ, в АО "Криворожская теплоцентраль" создана круглосуточная горячая телефонная линия.

В случае необходимости потребителей просят обращаться по телефону 067-566-96-86-86.

Напомним,

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада временно будет работать без отопления из-за аварии с трубой.