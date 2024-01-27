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Частина Кривого Рогу залишилась без опалення через пошкодження трубопроводу

Частина Кривого Рогу залишилась без опалення через пошкодження трубопроводу

Київ • УНН

 • 31731 перегляди

Магістральний трубопровід, що постачає тепло в деякі райони Кривого Рогу, Україна, був пошкоджений, в результаті чого деякі райони залишилися без опалення з 27 по 29 січня.

Через пошкодження магістрального трубопроводу теплових мереж АТ "Криворізька теплоцентраль" у Покровському районі Кривого Рогу на два дні обмежено теплопостачання. Про це повідомляє АТ "Криворізька теплоцентраль", передає УНН.

Деталі

На магістральному трубопроводі теплових мереж АТ "Криворізька теплоцентраль" у Покровському районі виникло пошкодження, яке потребує негайного усунення

- йдеться у дописі.

В тепломережах додають, що через пошкодження на теплових мережах послуга з постачання теплової енергії тимчасово буде обмежена з 27 по 29 січня на об'єктах, розташованих на відрізку від вул. Військового тилу (колишня вул. Уфімська) і до 44-го кварталу включно.

Фахівці АТ "Криворізька теплоцентраль" прикладають максимум зусиль, аби вже 29 січня відновити послугу з постачання теплової енергії

- додали в компанії. 

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Доповнення

Також у зв'язку зі складною ситуацією з теплопостачанням у Кривому Розі, спричиненою низкою об'єктивних причин, а також агресією та повномасштабною війною з рф, у АТ "Криворізька теплоцентраль" створено цілодобову гарячу телефонну лінію. 

У разі потреби споживачів просять звертатись за номером 067-566-96-86. 

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада тимчасово працюватиме без опалення через аварію з трубою.

Володимир Омельченко

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