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28 березня, 18:00 • 145113 перегляди

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28 березня, 17:13 • 153046 перегляди

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Рада у найближчі дні працюватиме без опалення - нардеп

Рада у найближчі дні працюватиме без опалення - нардеп

Київ • УНН

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Верховна Рада України працюватиме без опалення через аварію на трубопроводі, попередив народний депутат Ярослав Железняк.

У найближчі дні Верховна Рада працюватиме без опалення через аварію з трубою. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

У найближчі дні Рада працює без опалення. Там щось тимчасова аварія з трубою. Тому, фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти 

- повідомив Железняк.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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