Рада у найближчі дні працюватиме без опалення - нардеп

У найближчі дні Верховна Рада працюватиме без опалення через аварію з трубою. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

У найближчі дні Рада працює без опалення. Там щось тимчасова аварія з трубою. Тому, фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти - повідомив Железняк.