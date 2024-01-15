Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп

"Не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо": Зеленский обсудил с президентом Швейцарии судьбу замороженных активов рф

Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать замороженные активы России как эффективное наказание за ее агрессию, назвав эту меру "вполне справедливой". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Амхердом, обсуждая роль Швейцарии в создании трибунала по российской агрессии против Украины.