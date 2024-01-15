Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада Украины будет работать без отопления из-за аварии на трубопроводе, предупредил народный депутат Ярослав Железняк.
В ближайшие дни Верховная Рада будет работать без отопления из-за аварии с трубой. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
В ближайшие дни Рада работает без отопления. Там что-то временная авария с трубой. Поэтому, фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками. Одна надежда на неудержимую энергию коллег, которая будет нас греть
Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп
Верховная Рада Украины будет работать без отопления из-за аварии на трубопроводе, предупредил народный депутат Ярослав Железняк.
Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес
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Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц
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Сейчас 174 тыс. квадратных километров Украины загрязнены российскими минами и боеприпасами - Зеленский
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Осторожно, сосульки: спасатели напомнили прохожим основные правила безопасности
В связи со значительными температурными колебаниями в украинских городах спасатели предупреждают население об опасности сосулек, ледовых масс и снежных глыб на крышах.