У Львові через хакерську атаку житловий масив лишився без опалення
Київ • УНН
Хакерська атака вивела з ладу систему управління теплопостачанням у житловому районі Сихів у Львові, залишивши його без гарячої води та опалення. Наразі тривають відновлювальні роботи, правоохоронні органи розслідують інцидент.
Через хакерську атаку на комунальне підприємство житловий масив Сихів, що у Львові, залишився без гарячої води та опалення. Про це повідомляє пресслужба "Львівтеплоенерго", передає УНН.
Деталі
Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення - 21:00
Десятки інфікованих комп'ютерів: у Держспецзв'язку розповіли про наслідки шахрайської розсилки від нібито ДСНС 22.01.24, 14:21 • 22936 переглядiв
Доповнення
У Львівській міськраді додають, що зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. Станом на 9:30 год. 175 ІТП працівники підприємства вже запустили в роботу.
Зазначається, що збій стався цієї ночі, о 02:00. Наразі правоохоронні органи перевіряють інформацію про зовнішнє втручання у систему роботи ІТП.
Нагадаємо
Вчора, 22 січня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про шахрайські повідомлення від нібито ДСНС.
У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно.