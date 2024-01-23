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У Львові через хакерську атаку житловий масив лишився без опалення

У Львові через хакерську атаку житловий масив лишився без опалення

Київ • УНН

 • 32560 перегляди

Хакерська атака вивела з ладу систему управління теплопостачанням у житловому районі Сихів у Львові, залишивши його без гарячої води та опалення. Наразі тривають відновлювальні роботи, правоохоронні органи розслідують інцидент.

Через хакерську атаку на комунальне підприємство житловий масив Сихів, що у Львові, залишився без гарячої води та опалення. Про це повідомляє пресслужба "Львівтеплоенерго", передає УНН.

Деталі 

Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення - 21:00

- йдеться у повідомленні.

Десятки інфікованих комп'ютерів: у Держспецзв'язку розповіли про наслідки шахрайської розсилки від нібито ДСНС 22.01.24, 14:21 • 22936 переглядiв

Доповнення

У Львівській міськраді додають, що  зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. Станом на 9:30 год. 175 ІТП працівники підприємства вже запустили в роботу.

Зазначається, що збій стався цієї ночі, о 02:00. Наразі правоохоронні органи перевіряють інформацію про зовнішнє втручання у систему роботи ІТП.

Нагадаємо

Вчора, 22 січня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про шахрайські повідомлення від нібито ДСНС. 

У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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