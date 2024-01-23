Во Львове из-за хакерской атаки жилой массив остался без отопления

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  156133 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  157392 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  155201 просмотра

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  149248 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237971 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Новости по теме

Во Львове из-за хакерской атаки жилой массив остался без отопления

Хакерская атака вывела из строя систему управления теплоснабжением в жилом районе Сихов во Львове, оставив его без горячей воды и отопления. Сейчас продолжаются восстановительные работы, правоохранительные органы расследуют инцидент.

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Во Львове из-за хакерской атаки жилой массив остался без отопления

21 солдат ЦАХАЛА одновременно погибли при взрыве заминированного здания во время атаки палестинцев

В результате палестинского обстрела из РПГ погиб 21 солдат армии Израиля. Это стало самым смертоносным инцидентом для ЦАХАЛа за все время войны с ХАМАС в Газе.

Новости Мира •   •  9528 просмотра
21 солдат ЦАХАЛА одновременно погибли при взрыве заминированного здания во время атаки палестинцев

Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

Страны Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о начале военной операции для обеспечения безопасности коммерческих судоходных путей в Красном море на фоне нападений со стороны воинствующей исламистской группировки хуситов. Детали миссии еще должны быть согласованы.

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Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море

В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад

Воздушные силы Украины предупредили о вражеских ракетах, направляющихся на юго-запад из курской области рф.

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В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад

Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

Народный депутат Украины Леся Василенко назначена заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам.

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Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам

рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга

Как сообщается, россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море, а общий залп крылатых ракет "Калибр" достиг 20, согласно сообщению Сил обороны юга Украины. Уровень ракетной опасности описывается как "очень высокий".

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рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море, ракетная опасность очень высока - Силы обороны Юга

Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад

Министерство восстановления и Организация Объединенных Наций разрабатывают стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин, планируя стимулировать экономическое восстановление, восстановление социальной инфраструктуры и способствовать самодостаточности общин.

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Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад

Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое

Крымские партизаны зафиксировали усиленную охрану на оккупированном россией аэродроме в Джанкое: туда стянули больше личного состава и КАМАЗов.

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Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое

По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистических ракет для севера, включая потенциальные пуски из липецкой области россии.

Война •   •  16597 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики

Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Парламент Турции должен обсудить вопрос членства Швеции в НАТО. В случае одобрения, окончательное одобрение потребуется от венгерского парламента.

Новости Мира •   •  12863 просмотра
Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО