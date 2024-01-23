Во Львове из-за хакерской атаки жилой массив остался без отопления

Из-за хакерской атаки на коммунальное предприятие жилой массив Сихов, что во Львове, остался без горячей воды и отопления. Об этом сообщает пресс-служба "Львовтеплоэнерго", передает УНН.

Детали

В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению подачи отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов. Ориентировочный срок восстановления - 21:00 - говорится в сообщении.

Десятки инфицированных компьютеров: в Госспецсвязи рассказали о последствиях мошеннической рассылки от якобы ГСЧС

Дополнение

Во Львовском горсовете добавляют, что остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве Сихов. По состоянию на 9:30 час. 175 ИТП работники предприятия уже запустили в работу.

Отмечается, что сбой произошел этой ночью, в 02:00. Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о внешнем вмешательстве в систему работы ИТП.

Напомним

Вчера, 22 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о мошеннических сообщениях от якобы ГСЧС.

В ведомстве отметили, что не осуществляли рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно.