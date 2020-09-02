Cargill ищет кредитного аналитика для проверки контрагентов

"В настоящее время мы ищем кредитного аналитика в команду Cargill. Этот специалист поможет бизнесу быстро и надежно принять решение о сотрудничестве с конкретным контрагентом на основе финансовой и нефинансовой оценки контрагента, обеспечивая соблюдение корпоративных требований по управлению рисками контрагента", - говорится в вакансии Cargill.

Кроме главной обязанности - осуществления финансовой и нефинансовой оценки контрагента, на кредитного аналитика будет возложено ряд других обязательств. Например - проверять платежные документы, отслеживать действующие контракты компании и целесообразность их продолжения.

В Cargill отметили, что ожидают на эту должность на человека с высшим юридическим, финансовым или экономическим образованием, который хорошо разбирается в аграрном бизнесе и имеет опыт анализа базы данных реестра судебных решений.

Также, согласно вакансии, будущий сотрудник Cargill обязан владеть английским языком (свободно) и быть опытным пользователем ПК. Зато, Cargill предлагает официальное трудоустройство, привлекательную зарплату, возможность профессионального роста и развития.

При этом отметим, что поиски такого аналитика продолжаются в Cargill уже полгода, в связи с чем компания продолжает наталкиваться на недобросовестных контрагентов. Одним из таких уже в 2020 году стала компания "Рантье" (KSG Agro), которому Cargill выдал торговые кредиты, несмотря на уголовные и административные дела по факту финансовых махинаций и уклонения от уплаты налогов.

В целом, судебный реестр Украины указывает на ряд государственных расследований, где по факту уклонения от уплаты налогов фигурирует Cargill через своих контрагентов.