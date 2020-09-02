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Cargill ищет кредитного аналитика для проверки контрагентов

Киев • УНН

 • 20180 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинская "дочка" американской корпорации Cargill ищет кредитного аналитика для проверки своих контрагентов, сообщает УНН со ссылкой на сайт поиска работы work.ua.

Cargill ищет кредитного аналитика для проверки контрагентов

"В настоящее время мы ищем кредитного аналитика в команду Cargill. Этот специалист поможет бизнесу быстро и надежно принять решение о сотрудничестве с конкретным контрагентом на основе финансовой и нефинансовой оценки контрагента, обеспечивая соблюдение корпоративных требований по управлению рисками контрагента", - говорится в вакансии Cargill.

Кроме главной обязанности - осуществления финансовой и нефинансовой оценки контрагента, на кредитного аналитика будет возложено ряд других обязательств. Например - проверять платежные документы, отслеживать действующие контракты компании и целесообразность их продолжения.

В Cargill отметили, что ожидают на эту должность на человека с высшим юридическим, финансовым или экономическим образованием, который хорошо разбирается в аграрном бизнесе и имеет опыт анализа базы данных реестра судебных решений.

Также, согласно вакансии, будущий сотрудник Cargill обязан владеть английским языком (свободно) и быть опытным пользователем ПК. Зато, Cargill предлагает официальное трудоустройство, привлекательную зарплату, возможность профессионального роста и развития.

При этом отметим, что поиски такого аналитика продолжаются в Cargill уже полгода, в связи с чем компания продолжает наталкиваться на недобросовестных контрагентов. Одним из таких уже в 2020 году стала компания "Рантье" (KSG Agro), которому Cargill выдал торговые кредиты, несмотря на уголовные и административные дела по факту финансовых махинаций и уклонения от уплаты налогов.

В целом, судебный реестр Украины указывает на ряд государственных расследований, где по факту уклонения от уплаты налогов фигурирует Cargill через своих контрагентов.

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