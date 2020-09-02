Cargill шукає кредитного аналітика для перевірки контрагентів

"На даний час ми шукаємо кредитного аналітика у команду Cargill. Цей фахівець допоможе бізнесу швидко і надійно прийняти рішення про співпрацю з конкретним контрагентом, на основі фінансової та нефінансової оцінки контрагента, забезпечуючи дотримання корпоративних вимог з управління ризиками контрагента", - йдеться у вакансії Cargill.

Крім головного обов'язку - здійснення фінансової та нефінансової оцінки контрагента, на кредитного аналітика буде покладено ряд інших зобов'язань. Наприклад - перевіряти платіжні документи, відслідковувати діючі контракти компанії і доцільність їх продовження.

У Cargill відзначили, що чекають на цю посаду на людину з вищою юридичною, фінансовою або економічною освітою, яка добре розбирається в аграрному бізнесі і має досвід аналізу бази даних реєстру судових рішень.

Також, згідно з вакансії, майбутній співробітник Cargill зобов'язаний володіти англійською мовою (вільно) і бути досвідченим користувачем ПК. Натомість, Cargill пропонує офіційне працевлаштування, привабливу зарплату, можливість професійного росту і розвитку.

При цьому відзначимо, що пошуки такого аналітика тривають у Cargill уже півроку, у зв'язку з чим компанія продовжує наштовхуватися на недобросовісних контрагентів. Одним з таких уже у 2020 році стала компанія "Рантьє" (KSG Agro), якому Cargill видав торгові кредити, незважаючи на кримінальні та адміністративні справи за фактом фінансових махінацій і ухилення від сплати податків.

В цілому, судовий реєстр України вказує на ряд державних розслідувань, де за фактом ухилення від сплати податків фігурує Cargill через своїх контрагентів.