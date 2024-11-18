Бюджет-2025 прошел комитет перед финальным голосованием: что нового ждет украинцев

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Бюджетный комитет ВР принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Среди главных - 2 млрд долларов от Британии на оружие и сохранение 64% НДФЛ для общин.

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады одобрил проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению с важными изменениями, в частности предложив сохранение 64% НДФЛ для громад, сообщила в понедельник в Facebook председатель комитета, нардеп Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Детали

"Комитет по вопросам бюджета принял проект Госбюджета-2025 ко второму чтению и внес финальные правки в текст проекта. Далее - голосование в зале во ІІ чтении и в целом за весь законопроект", - написала Пидласа.

По ее словам, в комитете предложили изменить:

1. 2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании сугубо на покрытие военных расходов, а именно - закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны,

2. Оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в громадах (то есть, в целом будет 64% для громад) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяем субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн,

3. Позволили прифронтовым громадам НЕ перечислять реверс в государственный бюджет (всего 593 млн грн),

4. 128 млн Укрзализныци на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, (фактически - железнодорожного полотна). Софинансирование - обязательное условие предоставления европейских средств,

5. +277,1 млн грн НАН, в частности на исследования в военной сфере,

6. Исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета),

7. Исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в казначействе (пункт 28 заключительных положений).

"Остальное - как подано правительством", - отметила Пидласа.

Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием14 нояб. 2024, 06:53 • 44222 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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