Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием
Киев • УНН
В проекте Госбюджета-2025 предусмотрено восстановление Государственного фонда регионального развития с финансированием 1 млрд грн. Распределение средств планируется осуществлять через бюджет участия в крупных городах.
В проекте Государственного бюджета на 2025 год предусмотрено возвращение Государственного фонда регионального развития в объеме 1 млрд грн, сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин, пишет УНН.
Детали
«ГФРР возвращается. Проект Бюджет-2025 ко второму чтению предусматривает возвращение фонда. Тестово в объеме 1 млрд грн», - сообщил нардеп Безгин в Facebook.
Он указал, что это «общая позиция, правки и адвокация» Министерства развития общин и территорий, профильного комитета парламента, первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко.
«Спасибо правительству, что прислушались. Следующим шагом будут соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, чтобы вернуть фонду статус инструмента», - указал Безгин.
На комментарий относительно надежды, что «распределять средства не будут нардепы и главы ОВА „ручным“ способом», Безгин заверил, что «сейчас распределится бюджетом участия по крупным городам, и все будет нормально».
Дополнение
ГФРР называют крупнейшим источником конкурсного бюджетного финансирования на реализацию проектов регионального развития, хотя эффективность использования средств фонда ставилась под сомнение из-за значительного политического влияния на местном, региональном и национальном уровнях.