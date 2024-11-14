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Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием

Бюджет-2025: ГФРР возвращается с миллиардным финансированием

Киев  •  УНН

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В проекте Госбюджета-2025 предусмотрено восстановление Государственного фонда регионального развития с финансированием 1 млрд грн. Распределение средств планируется осуществлять через бюджет участия в крупных городах.

В проекте Государственного бюджета на 2025 год предусмотрено возвращение Государственного фонда регионального развития в объеме 1 млрд грн, сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин, пишет УНН.

Детали

«ГФРР возвращается. Проект Бюджет-2025 ко второму чтению предусматривает возвращение фонда. Тестово в объеме 1 млрд грн», - сообщил нардеп Безгин в Facebook.

Он указал, что это «общая позиция, правки и адвокация» Министерства развития общин и территорий, профильного комитета парламента, первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко.

«Спасибо правительству, что прислушались. Следующим шагом будут соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, чтобы вернуть фонду статус инструмента», - указал Безгин.

На комментарий относительно надежды, что «распределять средства не будут нардепы и главы ОВА „ручным“ способом», Безгин заверил, что «сейчас распределится бюджетом участия по крупным городам, и все будет нормально».

Дополнение

ГФРР называют крупнейшим источником конкурсного бюджетного финансирования на реализацию проектов регионального развития, хотя эффективность использования средств фонда ставилась под сомнение из-за значительного политического влияния на местном, региональном и национальном уровнях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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