Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Правоохранители завершили досудебное расследование относительно незаконной переправки мужчин за границу с помощью системы "Шлях". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.

Детали

Пограничники и полицейские, которые проводили расследование, сообщили семерым фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу. Также им инкриминируют несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Материалы в отношении семи подозреваемых с обвинительным актом направлены в суд, им избраны меры пресечения.

Напомним

В апреле 2023 года пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Жители Ровенской и Волынской областей организовывали мужчинам возможность покинуть Украину под видом водителей международных перевозок. За сумму от 1500 до 5000 долларов они вносили данные в систему выдачи разрешений "Шлях". Услугами дельцов воспользовались около 450 мужчин, из которых 170 не вернулись в Украину.

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