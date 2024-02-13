Судитимуть організаторів виїзду чоловіків за кордон через систему "Шлях"

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо незаконного переправляння чоловіків за кордон за допомогою системи "Шлях". Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає УНН.

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Прикордонники та поліцейські, які проводили розслідування, повідомили сімом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Також їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Матеріали відносно семи підозрюваних з обвинувальним актом скеровано до суду, їм обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо

У квітні 2023 року прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Мешканці Рівненської та Волинської областей організовували чоловікам можливість покинути Україну під виглядом водіїв міжнародних перевезень. За суму від 1500 до 5000 доларів вони вносили дані до системи видачі дозволів "Шлях". Послугами ділків скористувалися близько 450 чоловіків, з яких 170 не повернулися до України.

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