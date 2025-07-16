Будут судить адвоката из Днепра, который за 12 тыс. долларов обещал помощь в уклонении от мобилизации

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении адвоката из Днепра, который за денежное вознаграждение способствовал уклонению от мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали

Следствием установлено, что житель Днепра обратился к адвокату за консультацией относительно способов избежания службы в армии. Адвокат сразу начал демонстрировать свои "связи" среди должностных лиц ТЦК и правоохранителей и предложил полный пакет "услуг" за 12 тыс. долларов США.

В частности, он пообещал:

фиктивную госпитализацию в одно из медицинских учреждений,

изготовление необходимых документов для снятия с воинского учета,

организацию выезда за границу без препятствий и «лишних вопросов» на блокпостах.

Сотрудники ГБР задержали адвоката при передаче всей суммы - 12 тыс. долларов США - говорится в сообщении ГБР.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что отдельно продолжается расследование в отношении других лиц, которые могли действовать в сговоре с адвокатом.

Напомним

В Украине разоблачена масштабная схема изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности родственников военнослужащих. Организаторы ежемесячно получали около 1 млн гривен, а их "клиентам" грозит до 10 лет лишения свободы.

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