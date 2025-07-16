Будут судить адвоката из Днепра, который за 12 тыс. долларов обещал помощь в уклонении от мобилизации
Киев • УНН
ГБР завершило расследование в отношении адвоката из Днепра, который за 12 тыс. долларов США предлагал фиктивную госпитализацию, документы для снятия с воинского учета и выезд за границу. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении адвоката из Днепра, который за денежное вознаграждение способствовал уклонению от мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Детали
Следствием установлено, что житель Днепра обратился к адвокату за консультацией относительно способов избежания службы в армии. Адвокат сразу начал демонстрировать свои "связи" среди должностных лиц ТЦК и правоохранителей и предложил полный пакет "услуг" за 12 тыс. долларов США.
В частности, он пообещал:
- фиктивную госпитализацию в одно из медицинских учреждений,
- изготовление необходимых документов для снятия с воинского учета,
- организацию выезда за границу без препятствий и «лишних вопросов» на блокпостах.
Сотрудники ГБР задержали адвоката при передаче всей суммы - 12 тыс. долларов США
Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что отдельно продолжается расследование в отношении других лиц, которые могли действовать в сговоре с адвокатом.
Напомним
В Украине разоблачена масштабная схема изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности родственников военнослужащих. Организаторы ежемесячно получали около 1 млн гривен, а их "клиентам" грозит до 10 лет лишения свободы.
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