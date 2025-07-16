Судитимуть адвоката з Дніпра, який за 12 тис. доларів обіцяв допомогу в ухиленні від мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо адвоката з Дніпра, який за грошову винагороду сприяв ухиленню від мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі

Слідством встановлено, що мешканець Дніпра звернувся до адвоката за консультацією щодо способів уникнення служби в армії. Адвокат одразу почав демонструвати свої "зв’язки" серед посадовців ТЦК та правоохоронців і запропонував повний пакет "послуг" за 12 тис. доларів США.

Зокрема, він пообіцяв:

фіктивну госпіталізацію до одного з медичних закладів,

виготовлення необхідних документів для зняття з військового обліку,

організацію виїзду за кордон без перешкод і «зайвих питань» на блокпостах.

Працівники ДБР затримали адвоката під час передачі всієї суми - 12 тис. доларів США - йдеться у дописі ДБР.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

Зазначається, що окремо триває розслідування щодо інших осіб, які могли діяти у змові з адвокатом.

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