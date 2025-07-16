Судитимуть адвоката з Дніпра, який за 12 тис. доларів обіцяв допомогу в ухиленні від мобілізації
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо адвоката з Дніпра, який за 12 тис. доларів США пропонував фіктивну госпіталізацію, документи для зняття з військового обліку та виїзд за кордон. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо адвоката з Дніпра, який за грошову винагороду сприяв ухиленню від мобілізації. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Деталі
Слідством встановлено, що мешканець Дніпра звернувся до адвоката за консультацією щодо способів уникнення служби в армії. Адвокат одразу почав демонструвати свої "зв’язки" серед посадовців ТЦК та правоохоронців і запропонував повний пакет "послуг" за 12 тис. доларів США.
Зокрема, він пообіцяв:
- фіктивну госпіталізацію до одного з медичних закладів,
- виготовлення необхідних документів для зняття з військового обліку,
- організацію виїзду за кордон без перешкод і «зайвих питань» на блокпостах.
Працівники ДБР затримали адвоката під час передачі всієї суми - 12 тис. доларів США
Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.
Зазначається, що окремо триває розслідування щодо інших осіб, які могли діяти у змові з адвокатом.
Нагадаємо
В Україні викрито масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність родичів військовослужбовців. Організатори щомісяця отримували близько 1 млн гривень, а їхнім "клієнтам" загрожує до 10 років позбавлення волі.
Підробка посвідчень ОБСЄ для ухилення від мобілізації, контрабанда та хабарі: Кравченко про результати обшуків на митницях09.07.25, 16:30 • 1811 переглядiв