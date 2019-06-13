Строительство Музея Майдана может помешать следственным экспериментам на Институтской - ООН

КИЕВ. 13 июня. УНН. Строительство Музея Майдана на улице Институтской в Киеве может помешать следователям экспериментам и создать дополнительное препятствие расследованию убийств, совершенных 18 и 20 февраля 2014 года. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, передает УНН.