ГПУ закликала відтермінувати будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Генеральній прокуратурі України звернулася до керівництва Національного музею Революції Гідності із листом щодо призупинення робіт з будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні, про початок будівельних робіт на якому було оголошено раніше сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

"Повідомляємо, що слідчими і прокурорами у кримінальному провадженні не надавалися дозволи та не погоджувалося проведення будь-яких будівельних чи підготовчих робіт. У зв’язку з цим начальником управління спеціальних розслідувань Сергієм Горбатюком невідкладно підготовлено та направлено заступнику гендиректора з будівництва Національного музею Революції Гідності Моргун О.А. черговий лист щодо призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної Сотні на період з 13 до 29 травня 2019 року з метою збереження ландшафту і обстановки на місцевості в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014 року та вкотре наголошено на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні управління ГПУ.

В управлінні ГПУ вказали, що наразі на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадження про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року, з метою визначення географічних координат відповідних місць отримання поранень, відтворення на місцевості обстановки та обставин отримання поранень, визначення місць (секторів), з яких були здійснені постріли за участю відповідних експертів.

"Огородження Алеї Героїв Небесної Сотні, проведення будівельних (підготовчих) робіт, призведе до суттєвої зміни у ландшафті та обстановці на відповідній місцевості, що в свою чергу призведе до гальмування у проведенні слідчих експериментів, у зв’язку із необхідністю розбирання тимчасових споруд, а в окремих випадках унеможливить їх проведення в зв’язку із суттєвою зміною навколишньої обстановки", - зауважили в управлінні ГПУ.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

Як повідомляв УНН, у лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів.

У Національному музеї Революції Гідності заявили, що не мали і не мають наміру розпочинати будівельні роботи до закінчення на місцевості слідчих дій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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