ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обратилась к руководству Национального музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни, о начале строительных работ на котором было объявлено ранее сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления специальных расследований ГПУ.
"Сообщаем, что следователями и прокурорами в уголовном производстве не предоставлялись разрешения и не согласовывалось проведение каких-либо строительных или подготовительных работ. В связи с этим начальником управления специальных расследований Сергеем Горбатюком безотлагательно подготовлено и направлено заместителю гендиректора по строительству Национального музея Революции Достоинства Моргун О.А. очередное письмо о приостановлении подготовительных (строительных) ремонтных работ на Аллее Героев Небесной Сотни на период с 13 до 29 мая 2019 года с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года и еще раз отмечена необходимость согласования начала проведения работ со следователем и прокурором в уголовном производстве", - говорится в сообщении управления ГПУ.
В управлении ГПУ указали, что в настоящее время на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ, продолжается проведение следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года, с целью определения географических координат соответствующих мест получения ранений, воспроизведения на местности обстановки и обстоятельств получения ранений, определения мест (секторов), из которых были произведены выстрелы с участием соответствующих экспертов.
"Ограждение Аллеи Героев Небесной Сотни, проведение строительных (подготовительных) работ, приведет к существенному изменению в ландшафте и обстановке на соответствующей местности, что в свою очередь приведет к торможению в проведении следственных экспериментов, в связи с необходимостью разборки временных сооружений, а в отдельных случаях сделает невозможным их проведение в связи с существенным изменением окружающей обстановки", - отметили в управлении ГПУ.
Напомним, в январе 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.
Как сообщал УНН, в феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.
В Национальном музее Революции Достоинства заявили, что не имели и не имеют намерений начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий.