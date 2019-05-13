ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обратилась к руководству Национального музея Революции Достоинства с письмом о приостановлении работ по строительству на аллее Героев Небесной Сотни, о начале строительных работ на котором было объявлено ранее сегодня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления специальных расследований ГПУ.