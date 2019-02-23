Музей Революції Гідності: до закінчення слідчих дій будівництва на Інститутській не буде

"Печерський районний суд міста Києва скасував арешт земельних ділянок, на яких заплановане будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Це не означає початку будівельних робіт, оскільки Генпрокуратура все ще проводить слідчі експерименти на алеї Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що Національний музей Революції Гідності як замовник будівництва не мав і не має наміру розпочинати будівельні роботи до закінчення на місцевості слідчих дій.

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У повідомленні зазначено, що 8 лютого на зустрічі представників Музею з представниками Генеральної прокуратури, родичами Героїв Небесної Сотні та їхніми адвокатами досягнута домовленість узгоджувати дії на алеї. Усна та письмова комунікація між сторонами триває, домовленості не порушувалися.

"Встановлений наразі будівельний паркан у нижній частині алеї є ознакою підготовчих робіт. Його розміщення було узгоджене з Управлінням спецрозслідувань ГПУ. Підготовчі роботи обмежилися встановленням побутового містечка та його обов’язковим огородженням.

Тим часом, генеральна підрядна організація сприяє та допомагає проведенню слідчих дій. Для потреб і на прохання слідчих органів вона власним коштом створює макети барикад, автомобілів та інших об’єктів для відтворення обстановки, що була в лютому 2014 року", - повідомили у музеї.

У прес-службі наголосили, що подальшими діями Музею щодо здійснення проекту Меморіалу буде отримання дозвільної документації на виконання будівельних робіт. Через арешт земельної ділянки Музей не міг отримати цю документацію. Процедура отримання таких дозволів потребує часу, тож, у найкращому випадку, документація може бути отримана наприкінці березня. Відповідно до цього, початок будівництва можливий на початку квітня, що узгоджується зі строками завершення слідчих дій, офіційно озвучених ГПУ – до 20 березня 2019 року.

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У музеї запевнили, що "кожен етап підготовчих робіт буде виконуватися за узгодженням зі слідчими ГПУ, відповідно до домовленостей 8 лютого та вимог, викладених у листі Генеральної прокуратури від 14 лютого 2019 року. Незалежно від дати, лише по закінченню слідства плануємо розпочати будівельні роботи з реалізації Меморіалу".

“Музей, як і родини Героїв Небесної Сотні, став заручником ситуації зі слідством. Адже він – державний заклад, на який покладено завдання спорудити меморіал. За три роки пройдено довгий шлях до цього – від відведення земельних ділянок до розробки проекту та готовності будувати. Але ми проти вибору: або меморіал, або слідство. Ми декларували публічно, що має бути об'єктивно завершено слідство і вчасно споруджено меморіал. Віримо, що спільним зусиллями таки досягнемо цього”, – генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.