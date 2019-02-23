Музей Революції Гідності: до закінчення слідчих дій будівництва на Інститутській не буде

ukru
12:58 • 51350 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 179804 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 178748 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 166253 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 185625 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 181181 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 164090 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 306004 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 160414 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 261622 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 148304 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 145882 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 146903 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 131151 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 120090 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 224256 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 305954 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 261583 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 240348 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 202587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 106450 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 104870 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 108264 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 103077 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 110295 перегляди
Актуальне
Музей Революції Гідності: до закінчення слідчих дій будівництва на Інститутській не буде

Музей Революції Гідності: до закінчення слідчих дій будівництва на Інститутській не буде

Київ • УНН

 • 11593 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національний музей Революції Гідності як замовник будівництва не мав і не має наміру розпочинати будівельні роботи до закінчення на місцевості слідчих дій. Так у музеї прокоментували рішення суду щодо зняття арешту з ділянки на Інститутській, передає УНН.

"Печерський районний суд міста Києва скасував арешт земельних ділянок, на яких заплановане будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Це не означає початку будівельних робіт, оскільки Генпрокуратура все ще проводить слідчі експерименти на алеї Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що Національний музей Революції Гідності як замовник будівництва не мав і не має наміру розпочинати будівельні роботи до закінчення на місцевості слідчих дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ прокоментували рішення суду щодо зняття арешту з ділянки на Інститутській

У повідомленні зазначено, що 8 лютого на зустрічі представників Музею з представниками Генеральної прокуратури, родичами Героїв Небесної Сотні та їхніми адвокатами досягнута домовленість узгоджувати дії на алеї. Усна та письмова комунікація між сторонами триває, домовленості не порушувалися.

"Встановлений наразі будівельний паркан у нижній частині алеї є ознакою підготовчих робіт. Його розміщення було узгоджене з Управлінням спецрозслідувань ГПУ. Підготовчі роботи обмежилися встановленням побутового містечка та його обов’язковим огородженням.

Тим часом, генеральна підрядна організація сприяє та допомагає проведенню слідчих дій. Для потреб і на прохання слідчих органів вона власним коштом створює макети барикад, автомобілів та інших об’єктів для відтворення обстановки, що була в лютому 2014 року", - повідомили у музеї.

У прес-службі наголосили, що подальшими діями Музею щодо здійснення проекту Меморіалу буде отримання дозвільної документації на виконання будівельних робіт. Через арешт земельної ділянки Музей не міг отримати цю документацію. Процедура отримання таких дозволів потребує часу, тож, у найкращому випадку, документація може бути отримана наприкінці березня. Відповідно до цього, початок будівництва можливий на початку квітня, що узгоджується зі строками завершення слідчих дій, офіційно озвучених ГПУ – до 20 березня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ планують завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня

У музеї запевнили, що "кожен етап підготовчих робіт буде виконуватися за узгодженням зі слідчими ГПУ, відповідно до домовленостей 8 лютого та вимог, викладених у листі Генеральної прокуратури від 14 лютого 2019 року. Незалежно від дати, лише по закінченню слідства плануємо розпочати будівельні роботи з реалізації Меморіалу".

“Музей, як і родини Героїв Небесної Сотні, став заручником ситуації зі слідством. Адже він – державний заклад, на який покладено завдання спорудити меморіал. За три роки пройдено довгий шлях до цього – від відведення земельних ділянок до розробки проекту та готовності будувати. Але ми проти вибору: або меморіал, або слідство. Ми декларували публічно, що має бути об'єктивно завершено слідство і вчасно споруджено меморіал. Віримо, що спільним зусиллями таки досягнемо цього”, –  генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07