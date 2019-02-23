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Музей Революции Достоинства: до окончания следственных действий строительства на Институтской не будет

Музей Революции Достоинства: до окончания следственных действий строительства на Институтской не будет

Киев  •  УНН

 • 11592 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства не имел и не намерен начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий. Так в музее прокомментировали решение суда о снятии ареста с участка на Институтской, передает УНН.

"Печерский районный суд города Киева отменил арест земельных участков, на которых запланировано строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. Это не означает начала строительных работ, поскольку Генпрокуратура все еще проводит следственные эксперименты на аллее Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства не имел и не намерен начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий.

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В сообщении отмечается, что 8 февраля на встрече представителей Музея с представителями Генеральной прокуратуры, родственниками Героев Небесной Сотни и их адвокатами достигнута договоренность согласовывать действия на аллее. Устная и письменная коммуникация между сторонами продолжается, договоренности не нарушались.

"Установленный в настоящее время строительный забор в нижней части аллеи является признаком подготовительных работ. Его размещение было согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились установлением бытового городка и его обязательным ограждением.

Между тем, генеральная подрядная организация способствует и помогает проведению следственных действий. Для нужд и по просьбе следственных органов она за свой счет создает макеты баррикад, автомобилей и других объектов для воспроизведения обстановки, которая была в феврале 2014 года", - сообщили в музее.

В пресс-службе отметили, что дальнейшими действиями Музея по осуществлению проекта Мемориала будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ. Из-за ареста земельного участка Музей не мог получить эту документацию. Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому, в лучшем случае, документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим, начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально озвученных ГПУ - до 20 марта 2019 года.

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В музее заверили, что "каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями ГПУ, в соответствии с договоренностями 8 февраля и требований, что были изложенны в письме Генеральной прокуратуры от 14 февраля 2019 года. Независимо от даты, только по окончании следствия планируем начать строительные работы по реализации Мемориала".

"Музей, как и семьи Героев Небесной Сотни, стал заложником ситуации со следствием. Ведь он - государственное учреждение, на которое возложена задача построить мемориал. За три года пройден долгий путь к этому - от отвода земельных участков до разработки проекта и готовности строить. Но мы против выбора: или мемориал, или следствие. Мы декларировали публично, что должно быть объективно завершено следствие и вовремя сооружен мемориал. Верим, что общим усилиями таки достигнем этого", - генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Напомним, Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни.

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