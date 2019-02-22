Суд зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні – активісти

"Щойно Печерський Районний Суд зняв арешту із алеї Героїв Небесної Сотні, на якій проводяться слідчі експерименти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.

Раніше у ГПУ заявляли, що будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні не завадить слідчим діям.

Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.