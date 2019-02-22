Суд зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні – активісти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила Громадська Організація "Родина Героїв Небесної Сотні" у Facebook, передає УНН.
"Щойно Печерський Районний Суд зняв арешту із алеї Героїв Небесної Сотні, на якій проводяться слідчі експерименти", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.
Раніше у ГПУ заявляли, що будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні не завадить слідчим діям.
Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.