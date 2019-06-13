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Будівництво Музею Майдану може перешкодити слідчим експериментам на Інститутській - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Будівництво Музею Майдану на вулиці Інститутській у Києві може перешкодити слідчим експериментам і створити додаткову перешкоду розслідуванню вбивств, скоєних 18 і 20 лютого 2014 року. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.

Будівництво Музею Майдану може перешкодити слідчим експериментам на Інститутській - ООН

“УВКПЛ занепокоєне тим, що будівництво Музею Майдану на вулиці Інститутській у Києві, яке було розпочато на початку травня 2019 року, може перешкодити слідчим експериментам, які регулярно там проводяться”, — йдеться в доповіді.

В Управлінні підкреслили, що ці слідчі дії вимагають збереження місця злочину, яке “безповоротно знищується” через будівництво.

“Це може створити додаткову перешкоду розслідуванню вбивств, скоєних 18 і 20 лютого 2014 року”, — зазначають в УВКПЛ.

Слідчі експерименти щодо розстрілу Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві досі тривають, оскільки до слідчих прокурорів все ще надходять додаткові клопотання від потерпілих.

Нагадаємо, 18 травня у Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні.

Перед інцидентом Генпрокуратура звернулися до керівництва музею Революції Гідності із листом щодо призупинення робіт з будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні.

В управлінні ГПУ вказали, що на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт, продовжується проведення слідчих експериментів у кримінальному провадження про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

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