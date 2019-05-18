Заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні: активісти знесли паркан на Інститутській
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні, передає УНН.
"На Інститутській стало чисто. Активісти прибрали незаконний паркан, який заважав розслідуванню убивств Небесної сотні", - повідомив координатор С14 Сергій Мазур.
Він також зазначив, що "Музей Майдану уже знищив там місце смерті Героя України Плеханова. Тепер там не можна провести слідчий експеримент. Більше такого не буде".
Раніше керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі експерименти щодо розстрілу Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві досі тривають, оскільки до слідчих прокурорів все ще надходять додаткові клопотання від потерпілих.