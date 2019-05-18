Мешает расследованию убийства Небесной сотни: активисты снесли забор на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни, передает УНН.
"На Институтской стало чисто. Активисты убрали незаконный забор, который мешал расследованию убийств Небесной сотни", - сообщил координатор С14 Сергей Мазур.
Он также отметил, что "Музей Майдана уже уничтожил там место смерти Героя Украины Плеханова. Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет".
Ранее руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следственные эксперименты по расстрелу Небесной сотни на улице Институтской в Киеве до сих пор продолжаются, поскольку следственным прокурорам все еще поступают дополнительные ходатайства от потерпевших.