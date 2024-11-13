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"Будем продолжать адаптировать и корректировать" помощь - Блинкен об ограничениях США на удары вглубь рф

Киев  •  УНН

 • 2786 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил об адаптации помощи в соответствии с потребностями Украины на поле боя. США готовы использовать каждый доллар из 61-миллиардного пакета и ожидают роста поддержки от союзников.

США и партнеры удовлетворяют немало потребностей, прописанных в "плане победы" Президента Украины Владимира Зеленского, и это стало предметом дискуссий с союзниками и партнерами 13 ноября в штаб-квартире НАТО. Об этом во время визита в Брюссель сказал госсекретарь Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможности ослабления ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь россии, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

"Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, это убедиться, что мы адаптируемся к потребностям Украины по мере того, как меняется поле боя, как меняется то, что делает россия, где фронт, как протекает война, как протекает агрессия. Я убежден, что мы будем продолжать адаптировать и корректировать (помощь - ред.) при необходимости", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США не ответил конкретно на вопросы, касающиеся дальнобойного оружия, но заверил, что действующая администрация настроена на дальнейшую помощь Украине.

"Президент [Байден] настроен на то, чтобы мы выложили каждый доллар в нашем распоряжении, в том числе из 61-миллиардного пакета... И мы на пути к этому. Поэтому те изъятия, которые мы можем сделать из нашей военной техники, состоятся, и таким образом будут двигаться вперед средства. Это должно гарантировать, что Украина будет продолжать получать от нас то, что ей нужно", - подчеркнул Блинкен.

Не менее важной, подчеркнул госсекретарь США, является поддержка от союзников и партнеров.

"Убежден, исходя из разговоров, которые ведем сегодня и практически ежедневно, что эта поддержка будет продолжаться, и не только это - ожидаю, что она будет расти", - резюмировал Блинкен.

Государственный секретарь США находится в Брюсселе, где обсуждает поддержку Украины на встречах со своими коллегами из НАТО и Евросоюза.

Блинкен после встречи с Генсеком НАТО встретился с Сибигой тет-а-тет в Брюсселе: какие уже заявления сделал госсекретарь США13 нояб. 2024, 12:35 • 5696 просмотров

В частности, на встрече с Рютте он заявил, что вовлеченность войск Северной Кореи в войну в Украине требует жесткого ответа и получит его.

"Сегодня у нас была очень продуктивная дискуссия относительно нашей длительной поддержки Украины в условиях российской агрессии, которая продолжается. Кроме того, [был разговор] относительно этого дополнительного элемента КНДР, северокорейских сил, вовлеченных в войну, а теперь буквально в бой, что требует и получит жесткий ответ", - заявил Блинкен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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